◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２９日、栗東トレセントライアルのプリンシパルＳ勝ちから挑むメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）は角馬場で軽めの最終調整を行った。今回は中３週で再度の長距離輸送となるが、デビューからすべて関東圏での競馬。経験は十分すぎるほど積んでいる。「雰囲気はめちゃくちゃいいですよ。脚元は何の不安も