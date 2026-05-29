学校現場で水泳授業の見直しが進んでいます。夏場の熱中症リスクにプールを管理する教職員の負担。課題が山積している水泳授業のあり方について、金沢市では29日、検討会が開かれました。金沢市・野口 弘 教育長：「水泳授業がなかなか厳しい状況になってきた」検討委員会には、金沢市の水泳協会や各学校長などが出席し、学校現場の水泳授業のあり方について議論が交わされました。 水泳授業を巡っては、猛暑による熱中