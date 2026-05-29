◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の井上温大投手（２５）が今季４勝目を懸け先発し、初回を３者凡退で立ち上がった。２点の援護をもらって、初回のマウンドに立った左腕。まずは先頭・水野を外角低めの１５０キロ直球で見逃し三振に仕留めると、続く奈良間を投ゴロ。２死からはカストロを１５２キロで見逃し三振とし、テンポ良く抑えた。前回２２日の阪神戦（東京Ｄ）は