６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表のアウェーユニホームの売れ行きが発売から約２か月で、２０２２年のカタール大会の同時期と比べて約２５００パーセント増であることが２９日、分かった。日本代表の公式サプライヤーであるアディダスジャパンが明かした。白を基調した日常に溶け込みやすいデザインが、若者を中心としたサッカーユニホームを日常的に着用する「ブロークコアスタイル」の流行と親和したことから人気に