きょう午後、名古屋市南区の交差点で、歩行者２人がマイクロバスにはねられ、意識不明になっています。 【現場の画像】名古屋・南区の交差点で歩行者の男女2人がマイクロバスにはねられる いずれも意識なし 消防によりますときょう午後5時半過ぎ、南区桜本町の交差点で歩行者2人がマイクロバスにはねられました。 はねられたのは30代の男女2人で、病院に運ばれましたが、2人とも意識がないということです。