◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）中日の柳裕也投手が、押し出し四球で先制を許した。初回、先頭の宗を空振り三振に抑えたが、西川と森友に連打を浴びた。１死一、二塁から中川にも左前に運ばれたが、細川が本塁好返球で二走・西川は本塁タッチアウト。だが、流れは変わらなかった。本塁への送球間に中川は二塁に進塁していた。２死二、三塁から紅林を歩かせ、続く山中への押