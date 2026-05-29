台風6号は、今後、北上しながら「強い勢力」に発達し、暴風域を伴って沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。その後、西日本に接近し、東日本に近づく可能性があります。 台風６号は、６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。３日には暴風域を伴って西日本に接近する見込みです。その後、東日本に近づく可能性があります。 しています。 西日本から東日本に近づくおそれ