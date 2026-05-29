ヘルシーで栄養価が高く、価格もお手頃な「鶏胸肉」。もっと日々の献立に活用したいけど、どうやらパサつきが苦手なようで子どもが食べてくれない……。そんな悩みを解決するレシピ「鶏胸肉の照り焼き」を紹介！片栗粉で保湿するから、仕上がりはしっとり。子どもの大好きな照り焼き味なのも、心強いポイントです。「鶏胸肉の照り焼き」のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（皮なし・大）……1枚（約300g）玉ねぎ（小）……1個（約180g）