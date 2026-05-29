さらに早まる上昇ピッチ 日経平均株価の上昇ピッチが早まってきています。足元の日本の株式市場の動きを見ると、以前から指摘している「日本再評価相場」、前人未到の大相場がやってきていますが、これには転換点があります。 今回は2026年4月27日に日経平均が初めて6万円台で引けたところから新しい上昇波動が始まっています。今後は6万円が安値という相場見通しに入ってきているのではないかと思います。6万円を下