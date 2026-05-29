国土交通省は、2026年版交通政策白書の特集の一つに、「物流革新の推進」を取り上げる。トラックドライバーなどの担い手不足が深刻化する中で、道路空間を利用した新たな物流システムである「自動物流道路」について、30年代半ばまでの先行ルートでの運用開始を見据えて実施されている実証実験などを紹介する。 物流分野における自動化の取り組み状況については、トラックから荷を下ろす作業を自動化する取り組み