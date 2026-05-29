アイルランド・コーク発の新鋭ロックバンド、カーディナルズ（Cardinals）がSUMMER SONIC 2026に出演する。2月にデビューアルバム『Masquerade』をリリースした彼らは、8月14日（金）東京、8月15日（土）大阪のMOUNTAIN STAGEに登場予定だ。来日を前に、不穏で文学的なロックが鳴り響いた米ブルックリン公演の模様を届ける。【写真ギャラリー（全21枚）】アイルランドの新鋭ロックバンド、カーディナルズが5月8日、ニューヨークに