今年夏の長野県知事選挙を巡り、元参議院議員で共産党県委員会副委員長の武田良介さん（46）が29日、立候補を表明しました。武田良介さん「県民の会で（知事選の）候補者として活動させていただくことで確認をいただきました」共産党県委員会や県労働組合連合会などでつくる「明るい県政をつくる県民の会」が29日、長野市で総会を開き、武田さんの擁立を決めました。武田さんは2016年に参議院議員に初当選し、1期務めました。その