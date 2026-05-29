東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 25182.39（+176.23+0.70%） 中国上海総合指数 4068.57（-30.07-0.73%） 台湾加権指数 44732.94（+1096.50+2.51%） 韓国総合株価指数 8476.15（+290.86+3.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8731.65（+138.75+1.61%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75432.81（-434.99-0.57%） ２９日のアジア株は総じて上昇。米国とイランの６０日間停戦延長の暫定合意や前