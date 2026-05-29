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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６１、伊７１ｂｐに縮小、中東情勢改善への期待で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.952 フランス3.559（+61） イタリア3.661（+71） スペイン3.36（+41） オランダ3.067（+12） ギリシャ3.612（+66） ポルトガル3.306（+35） ベルギー3.48（+53） オーストリア3.192（+24）