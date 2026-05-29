29日午前7時半ごろ、山形村の村道で、自転車が対向してきた3トントラックとぶつかる事故がありました。この事故で、自転車を運転していた東筑摩郡内に住む男子中学生(12)が、松本市内の病院に運ばれましたが、頭の骨を折る大けがです。搬送時、意識はあり、命に別条はないということです。トラックを運転していた松本市に住む団体職員の男性(47)にけがはありませんでした。警察によりますと、自転車に乗っていた男子中学生は登校途