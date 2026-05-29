無残に折られたサクランボの枝。これから収穫期を迎えるサクランボ畑で29日、クマのものとみられる爪の痕や折られた木などが見つかりました。29日午前7時10分ごろ、東根市東根甲の農業・深瀬太郎さん（80）が所有するサクランボ畑で、「サクランボが盗まれたかもしれない」と深瀬さんから110番通報がありました。駆け付けた警察や市の猟友会などが現場の畑を確認したところ、クマに折られたとみられることが分かりました。深瀬さん