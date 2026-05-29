東京・市ヶ谷記念館に再現された極東国際軍事裁判（東京裁判）の法廷。（３月５日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社上海5月29日】中国の上海交通大学で28日、極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷80年をテーマとしたシンポジウムが開かれた。中国のほか、日本、韓国、マレーシア、ロシア、ドイツ、スペイン、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルなどから数十人の専門家や学者が出席し、東京裁判の歴史的価値と現実