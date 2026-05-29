第2日、6番でイーグルパットを決める小平智。通算15アンダーで単独首位＝JFE瀬戸内海GCミズノ・オープン第2日（29日・岡山県JFE瀬戸内海GC＝7480ヤード、パー72）2位で出た36歳の小平智が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算15アンダーの129で単独首位に立った。3打差の2位に米沢蓮とショーン・ノリス（南アフリカ）がつけ、さらに1打差の4位で前日首位の木下稜介、鈴木海斗が続いた。通算10アンダーの6位は生源