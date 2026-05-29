◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）今季7試合に先発し、5勝0敗、4完封と無双状態の高橋遥人が、この日は初回の先頭打者の初球にいきなり死球を与える立ち上がりになった。小川の初球が抜けて、右肩付近を直撃。ロッテ側スタンドからもブーイングが起こった。球場入り時から阪神選手が気にしていたのは、2年ぶりのZOZOマリンに吹く海風。独特の風に影響もあった可能性があるが、高橋は落ち着いていた。次打