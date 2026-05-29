ヤクルトの塩見泰隆外野手（32）が29日、1軍に合流。「もう一回この1軍の舞台で、しっかり結果を残していきたい」と闘志を燃やした。24年5月11日の巨人戦の初回に走塁で負傷。23年から2年連続で左膝前十字じん帯を痛めて手術を受けることになった。長いリハビリ期間を「かなり苦しかったですし、もう本当に、心も折れそうになりましたけど、いろいろな人に支えられて、ここまでたどり着けた」と振り返る。今季は2軍キャン