【ニューヨーク＝大月美佳】日本の山崎和之国連大使は２８日、ロシアが国連安全保障理事会の会合で日本の防衛力強化を「再軍備」と批判したことに対し、「ばかげている。防衛力強化は特定の国を標的にしたものではない」と反論した。ロシアのウクライナ侵略を指摘し、批判を受ける理由はないと強調した。会合は、５月の議長国の中国が国連憲章などをテーマに主宰。初日の２６日にロシアの国連大使が、日本の防衛力強化策や憲法