ゲノム医療に関する提言を上野厚労相（右）に手渡す塩崎元厚労相＝29日午後、東京都千代田区国会議員や研究者らでつくる「ゲノム医療推進研究会」は29日、がん患者らの全遺伝情報を網羅的に調べ有効な治療法を探すといったゲノム医療を、速やかに普及させるよう求める提言を厚生労働省に提出した。公的医療保険適用の拡大や研究体制の強化を訴えた。提言は、がん関連遺伝子の異常を調べ、効果的な治療につなげる「がん遺伝子パ