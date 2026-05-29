山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月28日（木）に放送された同番組には、矢吹奈子とTravis Japanの松倉海斗がゲスト出演した。矢吹は、過去にとある人物から少々強引に密着されてときめいたそうで…。【映像】公衆の面前で…矢吹奈子「逃げちゃうかも」あざと男子の衝撃サプライズに苦笑番組初登場の矢吹は、山里から「アイドルをやってらっしゃ