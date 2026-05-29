5月29日、B2西地区に所属する鹿児島レブナイズはマシュー・アキノが群馬クレインサンダーズから移籍し、加入することを発表した。 フィリピン出身で日本国籍のアキノは29歳で、205センチ100キロのパワーフォワード。日本代表に選ばれた経験を持ち、2021－22シーズンに信州ブレイブウォリアーズでBリーグデビューを果たすと、3シーズン在籍した。その後、2024