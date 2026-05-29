5月29日、茨城ロボッツは、ロバート・フランクス、ヤンジェミン、エリック・ジェイコブセン、ティム・シュナイダーと2025－26シーズンをもって契約が満了となり、同4選手が退団することを発表した。ヤンはヤンは自身のインスタグラムで今シーズン終了後に母国に戻って兵役の義務を果たすことを発表している。また、ジェイコブセンは同シーズン限りでの現役引退がすでに好評されている。