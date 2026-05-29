モナキが、デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の“追撃盤”となるDタイプ／Cタイプを7月29日にリリース。また、Dタイプのカップリングに収録される「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を本日5月29日よりTikTokにて先行配信した。 （関連：モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の中毒性“歌謡コーラスグループ”としての歌に注目してヒットを分析） 本楽