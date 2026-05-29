川尻蓮（JO1）がサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』ファイナルの歌唱曲を作詞作曲した。 ■「練習生たちにとって貴重な機会を、このような形で支えることができて光栄」（川尻蓮） 川尻が手掛けた楽曲はデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）にて、ファイナリスト22名で歌唱するスペシャルステージで披露される。 川尻は、『PRODUCE 101 JAPAN』でデビュー