バリュークリエーション [東証Ｇ] が5月29日大引け後(18:00)に決算を発表。26年2月期の最終損益(非連結)は2億6000万円の赤字(前の期は1億1900万円の黒字)に転落し、27年2月期は6100万円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当無配にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の最終損益は3億8100万円の赤字(前年同期は2400万円の