日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限95(95) TOPIX先物 6月限 492( 134) 9月限 300( 0) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225ミニ 6月限 716(