日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限5287(1780) 9月限 600( 0) TOPIX先物 6月限3630(2328) 9月限 500( 0) 日経225ミニ 6月限 10242( 10000)