日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 1( 1) 松井証券 1( 1) ◯6万5500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7(