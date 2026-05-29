俳優の福士蒼汰（31）が29日、都内で映画「TOKYOBURST―犯罪都市―」（監督内田英治）の初日舞台あいさつを行った。水上恒司（27）演じる主人公の新人刑事が、東方神起のユンホ（40）演じる韓国の刑事とバディを組み、巨大な陰謀に挑む物語。福士は主人公の前に立ちはだかる“最狂”の悪役を演じた。役作りのため、体重を15キロ増量。さらに撮影では「体のデカさは頑張りたいと思っていたので、撮影直前のパンプアップをす