アイドルグループ「BEYOOOOONDS」の高瀬くるみ（27）が29日、都内でフォトエッセイ「beyondmyself」（オデッセー出版）の取材会に出席した。来月16日にグループの卒業を控え、ハロー！プロジェクトを通して学んだ経験談や、活動を振り返って感じたことを詰め込んだ1冊。「凄くいろんな人に支えられてたなとか、この人の言葉がなかったら今の自分はないなとか、書き記したことで思い出せて、初心に返れる瞬間をいただけた」と