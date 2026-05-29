俳優の水上恒司が29日、都内で行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』公開初日舞台あいさつに登壇。撮影で感じた悔しさを明かした。【全身ショット】貫禄すごい！スーツ姿の福士蒼汰＆水上恒司＆ユンホら豪華俳優陣本作で新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を演じた水上は、「僕のことを知っている人間ほど相葉四郎はお前だなとよく言われますね」としつつ、「通ずる部分はあるんですけど、いままで破天荒というか