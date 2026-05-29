北海道旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、女は女子高校生を欄干に座らせたとき、「本気で死ぬ気はないと思っていた」と述べました。内田被告「女子高校生の態度にイライラしていた」終始しっかりとした口調だった内田梨瑚被告（23）。おととし4月、当時17歳の女子高校生を監禁して服を脱がせて撮影し、旭川市郊外の神居大橋から川に落下させて殺害した罪に問われています。内田被