片山さつき財務相生成人工知能（AI）の「チャットGPT」を手がける米オープンAIが、一部の国内金融機関にサイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端AIを活用できるようアクセス権を付与したことが29日、分かった。片山さつき金融担当相が明らかにした。三菱UFJ銀行など大手銀行が対象になったとみられる。最新AIを悪用したサイバー攻撃への対策を促す。片山氏によると、オープンAI関係者と面会した際に伝達された。片山氏は「