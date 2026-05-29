スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は29日、全国約千店舗のスーパーで18〜24日に販売したコメ5キロの平均価格は2週ぶりに値下がりし、前週に比べて76円安い3692円だったと発表した。3700円を下回るのは、随意契約での備蓄米放出後に値下がりした昨年7月28日〜8月3日以来、42週ぶりとなった。民間在庫の積み上がりを受けた値下げの動きがあり、価格の下落基調は続いている。農水省は前週の値上がりについて一時的な動き