札幌市内の路上で去年、女性のスカートの中を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影などの疑いで警視庁に書類送検されたカプセルトイ専門店を運営する会社の元社長の男性（43）について、東京地検はきょう（28日）付で不起訴処分としました。東京地検は「関係証拠の内容と諸情状を踏まえて不起訴処分とした」としています。