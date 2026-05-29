ボートレース津のG3「マスターズリーグ第1戦」は初日を終えた。宇佐見淳（45＝愛知）は初日9R、2コースから軽快に差し切り白星。注目機のパワーをいきなり発揮した。「重いなりにちゃんと押しています」2連対率トップ（48.8％）の51号機を駆り、上々の滑り出しを決めた。「（現状でも）悪くないが、もっとエンジンを出したい。いつも通り洗浄をして、その後にプロペラを調整して行きます」とさらなる良化を目指し、貪欲に調