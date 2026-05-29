川崎市は29日、放課後等デイサービスなどを運営する同市の「SKコーポレーション」が、記録を改ざんするなどして障害児通所給付費約3億9千万円を不正受給していたと明らかにした。給付費の返還請求に応じておらず、法人の代表を詐欺容疑で刑事告訴する方針。市によると、法人が市内で運営していた四つの事業所で、2019年8月〜24年8月までの間、利用者が事業所に来ていないのにサービスを行ったように記録を偽造して給付費を水増