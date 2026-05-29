結婚したケリー・ピーターズさんとロビー・フォックスさん/Kelli Peters（CNN）米国の27歳の女性がこのほど、がんによる死期を間近に控えた大学時代の恋人と結婚する出来事があった。女性は結婚式の動画をSNSに公開し、多くの人の心を打っている。この女性はケリー・ピーターズさん。夫となったロビー・フォックスさんが亡くなる10日前に結婚した。ケリーさんがロビーさんと出会ったのは2018年、イーロン大学に在学中のことだ。24