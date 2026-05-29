あのちゃんと鈴木紗理奈をめぐる騒動がくすぶり続けるなか、古舘伊知郎の発言が話題になっている。「自身のYouTubeチャンネルで騒動について語った古舘さんのコメントが、自身にも当てはまるのではないかと波紋を呼ぶ内容だったのです」（芸能記者）あのと鈴木の確執は、5月18日放送の『あのちゃんねる』で、あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」として鈴木の名を挙げたことが発端だ。名指しされた鈴木がInstagramで《普通