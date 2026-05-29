『アッコにおまかせ!』（TBS系）終了から2カ月、いまだ健在の“アッコ節”が、またも波紋を広げている。「5月26日、『アッコとジャンボ』（同）が放送されました。この番組は、和田さんとお笑いコンビ『レインボー』のジャンボたかおさんが共演するバラエティです。この日、和田さんは開始早々、ジャンボさんに『ちょっとこのごろ、鼻につく。君に文句が言いたい。芸能界の仕組みを、ちゃんと言っとかなアカン』とダメ出しを始め