5月28日、タレントの “あのちゃん” ことあのの冠バラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が、終了することが発表された。同番組の企画が大きな注目を集めることになったが、あのの “恩師” が一連の騒動に言及し、注目を集めている。発端となったのは、5月18日の同番組の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木紗理奈の名前を出したこと。その後、鈴木がInstagramのストーリーズで、