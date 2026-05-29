5月28日、テレビ朝日の公式サイトが更新され、バラエティ番組『あのちゃんねる』が6月15日をもって終了することが発表された。同番組については、18日に放送された番組内で、タレントのあのが鈴木紗理奈を「嫌いな芸能人」として名前をあげたことが物議を醸していた。その後、局が鈴木へ謝罪コメントをしたものの、あのがXを更新。不本意な編集や意見の食い違いが不服だったとし、《もう続けたくないので番組を降ります》と一