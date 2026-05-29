ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ（ビヨーンズ）」の高瀬くるみが２９日、都内でフォトエッセー「ｂｅｙｏｎｄｍｙｓｅｌｆ」の発売記念イベントを開催した。６月１６日に開催する横浜アリーナ公演をもってグループを卒業する高瀬にとって、アイドル人生の集大成を飾る一冊。写真とともに加入から約９年の日々を自らの言葉で記し「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳを卒業する前にこうやって形に残