ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ（ビヨーンズ）」の高瀬くるみが２９日、都内でフォトエッセー「ｂｅｙｏｎｄｍｙｓｅｌｆ」の発売記念イベントを開催し、この日加入が発表される新メンバーについて語った。高瀬は６月１６日に開催する横浜アリーナ公演をもってグループを卒業するが、その背中を追ってグループには新メンバーが加入することが決まっている。ＹｏｕＴｕｂｅ上で２９日午