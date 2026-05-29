◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の大城卓三捕手が初回に適時打を放って追加点を挙げた。大城は「５番・ＤＨ」でスタメン出場。初回、丸の適時打で１点を先制すると、なお１死一、二塁で日本ハムの先発・達の１４９キロを右前へ運んだ。「打ったのは真っすぐです。2球で追い込まれましたが、そこから粘りながらも最後、甘いボールを打ち返すことができました。追加点が