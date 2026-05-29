女子サッカープロリーグ「ＷＥリーグ」に所属する千葉レディースは２９日、カルメレ・トレス監督の契約を更新し、来季もトップチームを指揮することが決まったと発表した。スペイン出身のトレス監督は今季から千葉レディースの指揮を執り、勝ち点２４の９位でシーズンを終えていた。「ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの一員として、２年目のシーズンも共に戦えることを大変嬉しく思います。２０２５／２６シーズンで築