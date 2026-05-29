5月29日、名古屋市内はぐんぐん気温が上がり、最高気温は7月上旬並みの29.7℃に。岐阜県美濃市や三重県尾鷲市では、30℃を超えて真夏日になりました。週末はさらに気温が上がる予想ですが、来週は天気がガラッと変わりそうです。 【写真を見る】台風6号 東海地方に接近おそれ “6月の台風”に注意… 梅雨前線の活発化で台風が近づかなかったとしても大雨に 台風6号… 東海地方への影響は？ 午後4時に発表された、台風6号の進路